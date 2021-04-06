Лавров і Керрі обговорили питання клімату в Делі – ЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і спецпредставник президента США з питань клімату Джон Керрі провели коротку зустріч у Делі (Індія). Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За даними ЗМІ, зустріч відбулася в готелі, де дипломати зупинилися в рамках своїх окремих поїздок до Індії.

За повідомленнями, на зустрічі Лавров і Керрі обговорили кліматичні питання.

У столиці Індії Керрі перебуває в рамках підготовки онлайн-саміту з питань клімату. Його скликає президент США в кінці квітня. На віртуальну зустріч запрошені 40 світових лідерів, у тому числі президент Росії Володимир Путін.

Під час перебування Керрі на посаді держсекретаря США підписали Паризьку кліматичну угоду. Під час президентства Дональда Трампа Сполучені Штати вийшли з угоди і повернулися до неї вже при Байдені.