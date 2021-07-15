Активісти на Кубі повідомляють про тисячі затриманих протестувальників

На Кубі тривають затримання учасників акцій протесту проти комуністичного уряду. Всього було затримано понад 5 тисяч людей, серед них понад 120 активістів і незалежних журналістів. Про це повідомляє інтернет-портал 14ymedio.com, який зібрав дані про затримання з різних джерел.

Масові акції протесту на Кубі розпочалися 11 липня. За даними Reuters, на вулиці Гавани та інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади у боротьбі з пандемією.

Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами і покласти край щоденним відключенням електрики і дефіциту продовольства та ліків. Незабаром після початку протестів у країні влада стала блокувати інтернет.

13 липня президент США Джо Байден закликав владу Куби дослухатися до вимог людей і відповісти на їхні запити. Представник Держдепартаменту США Нед Прайс розкритикував обмеження роботи мобільного інтернету в кубинських містах. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав владу Куби звільнити всіх затриманих за мирний протест громадян, про це він написав 14 липня в твітері.