Іспанія вимагає від влади Куби звільнити затриману під час протестів журналістку

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав владу Куби негайно звільнити журналістку Камілу Акосту, затриману в Гавані після висвітлення протестів для іспанського видання ABC.

«Іспанія захищає право вільно і мирно протестувати та просить кубинську владу поважати його... Ми вимагаємо негайного звільнення Каміли Акости», – заявив голова іспанського МЗС у своєму твітері 13 липня.

Акоста – одна з десятків людей, затриманих після найбільших за останні десятиліття антиурядових демонстрацій на острові 11 липня.

За повідомленням правого за ухилом видання ABC, кубинська влада звинувачує журналістку у «злочинах проти державної безпеки». Медіа закликало Мадрид вдатися до дипломатичного тиску на Гавану з вимогою звільнити Акосту.

Читайте також: Байден закликав владу Куби дослухатися до вимог протестувальників

За даними правозахисної організації Cubalex, щонайменше 100 протестувальників, активістів та незалежних журналістів затримані у зв’язку з протестами.

У острівній країні також тривають обмеження роботи мобільних мереж. Глобальна організація з моніторингу інтернету NetBlocks повідомила 13 липня, що Куба обмежа доступ до соціальних мереж та месенджерів, у тому числі Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram.

Чинна помічниця секретаря Бюро з питань західної півкулі Державного департаменту Джулі Чунг закликала Гавану звільнити затриманих лідерів опозиції, у тому числі Хосе Даніеля, лідер найбільшої кубинської опозиційної групи– Патріотичного союзу Куби (Unpacu).

Даніеля заарештували, коли він вийшов з дому, щоб приєднатися до протесту в Сантьяго-де-Кубі 11 липня. Як розповів Reuters активіст Unpacu Зако Баез, місце перебування очільника організації невідоме.

Ще один відомий дисидент Коко Фарінас, був заарештований, коли він вийшов з дому 12 липня у центральному місті Санта-Клара, повідомила журналістам його мати Алісія Фернандес.

11 липня у Кубі почалися багатотисячні протести, викликані різким падінням рівня життя, дефіцитом продуктів і товарів першої необхідності, підвищенням цін, нездатністю системи охорони здоров’я протистояти пандемії COVID-19.

Президент Мігель Діас-Канель звинуватив США у загостренні ситуації на острові. Він закликав комуністів виходити на вулиці і давати відсіч демонстрантам.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив підтримку демонстрантам і заявив, що Вашингтон буде засуджувати будь-яке насильство щодо учасників мирних протестів.