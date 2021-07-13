Байден закликав владу Куби дослухатися до вимог протестувальників

Президент США Джо Байден 12 липня закликав владу Куби дослухатися до вимог людей, які вийшли на вулиці, і відповісти на їхні запити.

«Кубинці вимагають свободу від авторитарного режиму. Ми закликаємо уряд Куби утриматися від насильства в його спробах заглушити голос кубинського народу», – сказав Байден. В оприлюдненій раніше офіційній заяві йдеться, що США підтримують кубинців, які виступають за свободу.

Багатотисячні протести, викликані різким падінням рівня життя, дефіцитом продуктів і товарів першої необхідності, підвищенням цін, нездатністю системи охорони здоров’я протистояти пандемії COVID-19, що відбулися в неділю в багатьох містах Куби, викликали особливу увагу в США.

У Флориді, де живуть мільйони іммігрантів з Куби, відбулися демонстрації на підтримку протестувальників. Кілька законодавців закликали адміністрацію Байдена проголосити більш жорстку позицію щодо кубинської влади.

За даними кубинської правозахисної організації Cubalex, понад 100 учасників протестів, незалежних журналістів, активістів були затримані кубинськими службами безпеки. 12 липня вулиці Гавани патрулювали посилені підрозділи поліції.

Як відзначають американські спостерігачі, кубинська стратегія адміністрації Байдена перебуває в стадії формування. Під час передвиборчої кампанії Байден обіцяв повернутися до стратегії Барака Обами, який частково відновив торгово-економічні відносини з Кубою, перервані в результаті економічного ембарго, запровадженого в 1962 році.

У президентство Дональда Трампа велика частина обмежень була відновлена, Кубу повернули до списку країн-спонсорів тероризму. Наразі заборони, запроваджені Трампом, залишаються чинними.