На Кубі пройшли масові антиурядові акції

На Кубі в неділю, 11 липня, почалися масові акції протесту проти диктатури і комуністичного уряду. За даними Reuters, на вулиці Гавани й інших міст вийшли тисячі кубинців. Вони скандували антиурядові гасла, вимагали відставки президента і більш рішучих дій влади в боротьбі з пандемією.

Демонстранти закликали забезпечити населення вакцинами від коронавірусу та покласти край щоденним відключенням електрики та дефіциту продовольства та ліків. Серед гасел демонстрантів були «геть диктатуру» і «ми не боїмося», повідомляє AFP. На вулицях Гавани були помічені автомобілі силових відомств, оснащені кулеметами, повідомляє Reuters.

Люди «протестують проти кризи, проти того, що немає ані продуктів, ані ліків, все доводиться купувати у валютних магазинах, цей список можна продовжувати і продовжувати», заявила одна з очевидців акції в Сантьяго-де-Куба.

За останню добу в країні було зареєстровано рекордну кількість хворих на COVID-19 – близько семи тисяч. Це вдвічі більше, ніж за останні тижні. Учасники протестів вимагають від влади прискорити темпи вакцинації.

Раніше Куба відмовилася від вакцин з Росії та Китаю, а також не бере участі у програмі COVAX, що допомагає країнам з низькими доходами отримувати препарати. Минулого тижня на Кубі була схвалена вакцина власного виробництва Abdala 2.

Останній раз антиурядові демонстрації відбулися на Кубі майже 30 років тому.

Президент Мігель Діас-Канель звинуватив США у загостренні ситуації на острові. Він закликав комуністів виходити на вулиці і давати відсіч демонстрантам. За його словами, настав час захистити революцію.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив підтримку демонстрантам і заявив, що Вашингтон буде засуджувати будь-яке насильство щодо учасників мирних протестів.