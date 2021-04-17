Рауль Кастро пішов у відставку з посади голови Комуністичної партії Куби

Рауль Кастро подав у відставку з посади голови Комуністичної партії Куби. З його відходом на Кубі завершується епоха правління братів Кастро, яка тривала понад 60 років.

Про відставку 89-річний Рауль Кастро заявив 16 квітня у своїй промові на відкритті 8-го з’їзду владної партії Куби. Він сказав, що йде на пенсію після того, як «виконав свою місію».

«Поки я живий, я буду готовий захищати батьківщину, революцію та соціалізм з більшою силою, ніж будь-коли», – сказав він у телезверненні.

Кастро не заявив про наступника, але раніше він висловлював підтримку Мігелю Діас-Канелю, який змінив Кастро на посаді кубинського президента в 2018 році.

Фідель Кастро очолив революцію 1959 року, яка усунула від влади диктатора Фульгенсіо Батісту. Кастро став головою Кубинської комуністичної партії в 1965 році. Він керував країною до передачі повноважень президента братові Раулю в 2008 році.

Рауля Кастро відзначають за досягнення у 2014 році угоди з президентом США Бараком Обамою, що привела до значного збільшення зв’язків між двома країнами, хоча пізніше більшу частину цієї угоди президент США Дональд Трамп скасував.

У своєму виступі 16 квітня Кастро заявив, що Куба залишається відданою «шанобливим» переговорам зі США, але вона ніколи не відмовиться від «принципів революції та соціалізму».

Того ж дня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не планують жодних змін у своїй політиці щодо Куби. «Підтримка демократії та прав людини буде в основі наших зусиль», – сказала Псакі.