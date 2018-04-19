США закликали нового лідера Куби поважати права людини

Сполучені Штати закликали нового лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля поважати права людини.

Як заявила представник Держдепартаменту США Гедер Науерт, у Вашингтоні розчаровані тим, що новий глава Куби був призначений Національними зборами, а не обраний шляхом проведення вільних, чесних і конкурентних виборів.

Мігеля Діаса-Канеля обрали новим президентом Куби члени Національної асамблеї. Він працював першим віце-президентом протягом останніх п’яти років. Діас-Канель заявив, що зовнішня політика Куби залишатиметься «незмінною».

Очікується, що 86-річний Рауль Кастро зберігатиме значний політичний вплив як лідер правлячої комуністичної партії Куби.

Він очолив Кубу у 2006 році замість свого старшого брата Фіделя, який був лідером острова з часів революції 1959 року. У 2013 році Кастро-молодшого вдруге обрали президентом на п’ятирічний термін.