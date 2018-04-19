Новий президент Куби обіцяє продовжити курс соціалістичної революції

Новий президент Куби Мігель Діас-Канель пообіцяв продовжити курс соціалістичної революції, яку очолювали його попередники Фідель і Рауль Кастро. Про це він заявив у своїй інавгураційній промові 19 квітня.

За його словами, зовнішня політика Куби залишатиметься «незмінною».

57-річний чоловік додав, що «на Кубі немає місця для тих, хто прагне до відновлення капіталізму».

Діаса-Канеля обрали члени Національної асамблеї. Він працював першим віце-президентом протягом останніх п’яти років.

Очікується, що 86-річний Рауль Кастро зберігатиме значний політичний вплив як лідер правлячої комуністичної партії Куби.

Він очолив Кубу у 2006 році замість свого старшого брата Фіделя, який був лідером острова з часів революції 1959 року. У 2013 році Кастро-молодшого вдруге обрали президентом на п’ятирічний термін.