Кубинці вимагають свободи. США «глибоко стурбовані» насильством. Росія проти «втручання у внутрішні справи»

На Кубі тривають багатотисячні протести. Під гаслами «Свобода!» і «Геть диктатуру!» громадяни 11-мільйонної острівної держави у Карибському морі, вийшли вимагати змін від уряду, який виявився неспроможним подолати економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Куба – одна з найбільш жорстко контрольованих країн у світі, саме тому недільні демонстрації вразили оглядачів – демонстранти ризикують потрапити у в’язницю за свої дії. Адже інакомислення досі жорстоко карається комуністичним режимом, що перебуває при владі понад шість десятиліть.

Президент Куби, який нещодавно змінив на чолі країни династію братів Кастро, закликав своїх прихильників «битися» з демонстрантами. Як повідомляє агентство Рейтер, десятки антиурядових демонстрантів були побиті та заарештовані силами безпеки, яким допомагали співробітники у цивільному.

Куба переживає глибоку економічну кризу. Ефект від американських санкцій посилила пандемія коронасірусу. Кубинців в усіх частинах країни, включно зі столицею, Гаваною, вивів на вулиці крах економіки, дефіцит продуктів харчування та ліків, подорожчання найнеобхідніших товарів та невдалі дії уряду в боротьбі з пандемією.

Антиурядові акції протесту розпочались з демонстрації в місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос, що на південний захід від Гавани, але незабаром поширилися по всій країні. Оглядачі кажуть, що той факт, що люди наважуються на протест у маленьких містечках, де їх комуністична влада може легко вирахувати, свідчить про рівень гніву цих протестів.

На деяких відео, які транслювався в прямому ефірі в соціальних мережах, можна було побачити, що люди перекидають поліцейські машини та грабують деякі державні магазини, де можна було купувати товари за іноземну валюту. Ці магазини для багатьох були єдиною можливістю придбати товари першої необхідності, але ціни в них – зависокі для зубожілого кубинського населення.

Новинні агентства повідомляють, що після цього інтернет по всьому острову було відключено. Як зазначають оглядачі, це сталося через зростаючий вплив незалежних інтернет-ЗМІ та соцмереж на громадське життя на острові. Доступ до інтернету дозволив безлічі незалежних ЗМІ висвітлювати теми, яких уникають офіційних медіа, а в деяких випадках ці публікації навіть змушували уряд відповідати на критику через офіційні ЗМІ.

У понеділок у телевізійному зверненні президент Мігель Діас-Канель звинуватив США в труднощах, що виникли в країні, та назвав протестувальників найманцями, які працюють за вказівкою США для дестабілізації ситуації в країні. Він назвав жорсткі санкції проти Куби, що існують у різних формах з 1962 року, «політикою економічного задушення» і закликав своїх прихильників вийти на захист революції, маючи на увазі повстання 1959 року, яке поклало початок комуністичному правлінню.

«Наказ битися віддано – на вулицю, революціонери!» – закликав президент Діас-Канель. А міністр закордонних справ Куби опублікував відео, на якому видно, як прихильники уряду марширують і вигукують: «Ці вулиці належать Фіделю [Кастро, покійному лідеру кубинської революції]».

Президент США Джо Байден заявив, що «кубинський народ сміливо відстоює свої базові та загальнолюдські права», а найвищий американський дипломат з питань Латинської Америки Джулі Чунг написала в твітері, що США є «глибоко стурбовані» закликами до бойових дій на Кубі. США, що мають тривалу історію протистояння з Кубою, заявили, що підтримують кубинців, і закликали представників уряду утримуватися від насильства та слухати людей.

Політики–республіканці критикують президента Джо Байдена за «слабку реакцію». Сенатор від штату Флорида Марко Рубіо у твітері звертається до президента США, щоб той надав більшу допомогу протестувальникам, бо «ситуація виходить з-під контіролю», а режим «змушує дітей приєднатися до банд, що нападають на кубинців».

Тим часом речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва «пильно стежить» за ситуацією «на Кубі та навколо неї», і вважає «неприпустимим втручання у внутрішні справи суверенної держави».

Економічна, медична та соціальна криза

Цукор, який здебільшого експортується, – є ключовим джерелом прибутку для Куби. Але брак палива, підвищена вологість та неможливість отримати запчастини для зламаної техніки призвели до того, що врожай та експорт цього року був набагато гіршим, ніж очікувалося. Туризм, інший стовп економіки, підірвали обмеження на подорожі під час пандемії коронавірусу.

Пандемія також призвела до довгих черг, в яких кубинцям доводиться стояти, щоб купити найпростіші товари: масло, мило, куряче м’ясо. У багатьох провінціях почали продавати гарбузовий хліб через брак пшеничного борошна.

В аптеках і лікарнях стало не вистачати основних ліків, багато медичних центрів перевантажені. А пандемія, яка здавалося, в перші місяці 2020 року перебувала під контролем, нещодавно залютувала з новою силою.

Куба увійшла до переліку країн з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків на душунаселення в Латинській Америці. За останній тиждень країна побила щоденні рекорди інфікування і смертей. Лише у неділю на Кубі було офіційно зареєстровано майже 7 тисяч випадків захворювання і поанд 30 смертей. При цьому численні опозиційні групи говорять, що ці цифри не відображають реальної ситуації.