«Завдяки вакцинації буде літо свободи». Як головний інфекціоніст США Фаучі відреагував на слова Байдена?

Хоч рівень і темпи інфікування людей коронавірусом знижуються, але говорити про перемогу над інфекцією ще рано, вважає головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі. Про це він говорив в інтерв'ю газеті The Guardian після того, як президент Джо Байден заявив, що завдяки вакцинації «Америка входить у літо свободи».

Допоки переважна більшість людей не вакцинується від коронавірусу, ризик захворіти на COVID-19 залишається високим, наголосив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі в інтерв'ю газеті The Guardian.

«Ми не можемо відмовитись від обмежень з міркувань охорони здоров'я, поки у нас є певний рівень вірусної активності у США. Хоча рівень заражень опустився до 30 тисяч випадків на день, це все одно ще багато нових випадків щодня», наголосив головний інфекціоніст, описуючи ситуацію у Сполучених Штатах.

«Ми не хочемо передчасно оголошувати про перемогу, тому що нам треба зробити більше. Хоча чим більше людей вакцинується, тим безпечніше стає у громаді», – сказав доктор Фаучі.

Міжнародна допомога

За даними Університету Джона Гопкінса, станом на перше травня кількість заражень на день у США впала на 53%.

Утім в регіонах з низьким рівнем вакцинації захворюваність залишається високою і продовжує зростати.

Сполучені Штати зобов'язались виділити 4 мільярди доларів на програму COVAX, яка має на меті допомогти бідним країнам отримати доступ до вакцини від COVID-19.

Крім того, напередодні президент США Джо Байден пообіцяв виділити для інших країн 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, які викупили США і 20 мільйонів доз сукупно від американських виробників Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson.

«Ми зараз на різних рівнях обговорюємо, як нам збільшити виробництво, аби отримати більше вакцини від компаній, які вже її виробляють для нас, які можна буде розподілити для країн із низьким та середнім доходом», - додав доктор Ентоні Фаучі.

Літо свободи...для вакцинованих

Білий дім оголосив мету для країни – до Дня незалежності США, 4 липня, досягти рівня 70% вакцинації по всій країні.

За даними Центрів із контролю та профілактики хвороб у США, станом на п'ятницю, 28 травня, понад 59% американців від 12 років отримали щонайменше 1 дозу вакцини. Більше 47% осіб цього віку повністю вакциновані.

Президент США Джо Байден сказав, що на країну чекає «літо свободи» завдяки успішній кампанії із вакцинації. Відповідна заява Джо Байдена розміщена на сайті Білого дому.

«Завдяки нашій програмі вакцинації та економічній відповіді (на пандемію - ред.) – Америка входить у літо, яке буде дуже відрізнятись від минулого року. Літо свободи. Літо радості. Літо зібрань разом та святкувань», – твітував президент США.

2 червня Байден заявив, що у США вже 170 мільйонів осіб отримали вакцини і наголосив, що невакцинованим «все ще загрожує ризик серйозного перебігу хвороби, або смерті»

«52% американців вже повністю вакцинувались, включно із 75% осіб старшого віку. 28 штатів та округ Колумбія досягли 50% вакцинації серед дорослих у своїх юрисдикціях. І тепер очевидніше ніж будь-коли: чим більше людей вакциновано, тим більше успіху у нас у боротьбі проти цього вірусу», – заявив Джо Байден.