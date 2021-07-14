Куба підтверджує загибель людини в сутичках із поліцією після антиурядових демонстрацій

Влада Куби підтвердила, що одна людина загинула внаслідок сутички між протестувальниками та поліцією після великих антиурядових демонстрацій, які відбулися в країні на вихідних.

У заяві Міністерства внутрішніх справ зазначено, що 36-річний чоловік на ім’я Діубіс Лауренсіо Техеда загинув 12 липня в муніципалітеті на околиці Гавани. За офіційним повідомленням, під час сутички було заарештовано та поранено невизначену кількість людей, включно з двома поліцейськими.

Влада звинувачує демонстрантів у нападах на будинки, підпалах та пошкодженні ліній електропередач. У заяві також стверджується, що протестувальники напали на поліцію та цивільне населення з ножами, камінням та іншими предметами.

Протестувальники вийшли на вулиці Куби 11 липня на тлі найгіршої економічної кризи в країні з часів падіння Радянського Союзу, рекордного сплеску заражень COVID-19 та дефіциту їжі та ліків. Це була одна з найбільших антиурядових демонстрацій за останні роки.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що США проводять «політику економічного задушення, щоб спровокувати соціальні заворушення в країні».

Уряд Куби заявив, що демонстрації організовували американці кубинського походження за допомогою соціальних мереж.

13 липня у столиці Куби Гавані все ще перебували посилені підрозділи поліції, а передавання даних в інтернеті та через мобільні телефони були працювало з перебоями.