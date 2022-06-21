Другий за тиждень штурмовик Су-25 розбився на території Росії

У Ростовській області Росії у вівторок розбився військовий літак Су-25, пілот загинув, повідомляють російські ЗМІ.

Спочатку повідомлялося, що штурмовик зазнав аварії, зачепивши опору лінії електропередач. Пізніше в пресслужбі Південного військового округу як причину катастрофи назвали «технічну несправність».

Агенство «РИА Новости» вказало, що аварія літака сталася «під час планового навчально-тренувального польоту».

17 червня інший літак Су-25 зазнав аварії в Бєлгородській області РФ. Пілот встиг катапультуватися. Тоді також ймовірною причиною падіння штурмовика називали технічну несправність.

Су-25 Росія активно використовує на війні проти України. За даними проєкту Aviation Safety Network, з початку вторгнення в Україну армія РФ втратила одинадцять таких літаків. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.