Українські військові збили російський броньований штурмовик Су-25

Українські військові у суботу збили російський броньований штурмовик Су-25, повідомляє Генштаб Збройних сил України та Державна прикордонна служба.
«Гарна новина. Наші захисники збили ще один російський броньований штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу.
Держприкордонслужба повідомляє, що знищив російську повітряну ціль розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу в районі Бахмута.
«Від влучання ракети «пташка» задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили», – йдеться в повідомленні ДПСУ.
Повідомляється, що упродовж тижня це другий підтверджений реактивник військ РФ, який знищили прикордонники.
За даними українських військових, з початку російського вторгнення армія РФ втратила 295 літаків, 286 гелікоптерів та майже 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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