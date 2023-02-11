Українські військові збили російський броньований штурмовик Су-25

Українські військові у суботу збили російський броньований штурмовик Су-25, повідомляє Генштаб Збройних сил України та Державна прикордонна служба.

«Гарна новина. Наші захисники збили ще один російський броньований штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні на сторінці Генштабу.

Держприкордонслужба повідомляє, що знищив російську повітряну ціль розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу в районі Бахмута.

«Від влучання ракети «пташка» задимілась й почала знижуватися. Літак розбився, катапультування пілота наші захисники не побачили», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Повідомляється, що упродовж тижня це другий підтверджений реактивник військ РФ, який знищили прикордонники.

За даними українських військових, з початку російського вторгнення армія РФ втратила 295 літаків, 286 гелікоптерів та майже 2000 безпілотників оперативно-тактичного рівня.