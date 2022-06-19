Сумщина вчергове опинилася під обстрілом армії РФ, попередньо – без жертв

Російські військові у неділю вчергове обстріляли Сумську область, повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами. Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 з яких по території самого міста», – повідомив Живицький.

За попередніми даними, жертв немає. Інформація про руйнування уточнюється.

Останнім часом фактично щоденно влада повідомляє про обстріли армією РФ прикордонних районів Сумщини. Як правило, ці обстріли здійснюються з території Росії.