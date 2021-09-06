Відсторонений від влади президент Гвінеї перебуває в руках військових

У Гвінеї сталася спроба державного перевороту. Бійці військ спеціального призначення в неділю, 5 вересня, оприлюднили відеозвернення і заявили про арешт президента Альфа Конде, який керував країною понад 10 років.

У міністерстві оборони Гвінеї заперечили захоплення лідера держави і запевнили, що витіснили групу нападників із президентського палацу. Згодом лідер путчистів отримав доступ до ефіру державного телеканалу RTG. Він підтвердив захоплення президента, повідомило Міжнародне французьке радіо.

83-річний Альфа Конде керував Гвінеєю з 2010 року. У 2020 році його переобрали на третій термін із результатом майже 60% голосів.

Відповідно до законів Гвінеї, Конде не міг висунути свою кандидатуру втретє – число президентських мандатів обмежене двома. Однак влада провела референдум щодо зміни конституції, який дозволив Конде залишитися при владі.