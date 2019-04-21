ЦВК: у другому турі виборів можливість голосувати здобули на півтисячі більше кримчан

Майже на півтисячі більше громадян України з тимчасово окупованого Криму скористалися можливістю змінити місце голосування в другому турі виборів президента України. Про це 21 квітня повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

За її словами, проголосувати в другому турі можуть 6 тисяч 25 кримчан, а в першому їх було 5 тисяч 528.

З окупованих частин Донбасу отримали тимчасову виборчу адресу 69 тисяч 582 людини, з них 45 тисяч 48 виборців – з Донецької області, 24 тисячі 534 – з Луганської.

11 закордонних виборчих дільниць уже завершили голосування станом на 17:00. Останнім, о 6:00 за Києвом, фінішує голосування в генеральному консульстві в американському Сан-Франциско, вказала Наталія Бернацька.

21 квітня відбувається другий тур виборів президента України. За посаду змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці в Україні працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.