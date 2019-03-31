Член комісії на Донбасі власним коштом забезпечував голосування вдома: ЦВК не виділила грошей

У селищі Семенівка (мікрорайон Слов'янська, Донецька область) член дільничної виборчої комісії власним коштом і на своєму авто забезпечував голосування виборців на дому через те, що грошей на це комісіям не виділили. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії. Один з членів дільничної комісії 47-го округу надав свій автомобіль, заправив його, і на ньому об'їжджав виборців.

На іншій дільниці члени комісії просто не виїхали до виборців на дому. В одній з ДВК мікрорайону Черевківка, що розташована у приватному секторі, члени комісії повідомили кореспонденту, що у них немає коштів, тому вони нікуди не поїдуть, і лише якщо люди взмозі дістатися до дільниці самостійно – вони можуть проголосувати.

Також на одній з інших дільниць члени ДВК у складчину викликали таксі та об'їжджали виборців на дому.

Як повідомляв раніше проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, ЦВК не передбачила кошти на транспортні витрати членів комісії для доїзду до виборців, що голосують удома.