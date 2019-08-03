У ЦВК оголосили результати виборів за партійними списками

Центральна виборча комісія офіційно встановила результати позачергових виборів народних депутатів України, що відбулися 21 липня, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
У протоколі про це, повідомила пресова служба ЦВК, встановлено, зокрема, кількість депутатських мандатів, отриманих кожною політичною партією, що висунула кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:
Раніше 3 серпня, визнавши обраними ще групу депутатів, які балотувалися в одномандатних мажоритарних округах, Центрвиборчком повідомив, що станом на теперішній час визнав обраними 191 народного депутата-мажоритарника з загалом 199, яких обирали на нинішніх виборах (іще в 26 округах, що розташовані на нині окупованих територіях, вибори не відбулися, депутати від них будуть обрані після звільнення цих територій).
Згідно з законом про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі і в одномандатних округах не пізніше ніж на п’ятнадцятий день із дня голосування, тобто в разі нинішніх виборів не пізніше ніж 5 серпня. Не пізніше ніж на п’ятий день із дня встановлення результатів виборів (не пізніше ніж 10 серпня) ЦВК офіційно оприлюднює ці дані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».
Центральна виборча комісія на засіданні 3 серпня визнала обраним 31 депутата Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
«Таким чином, станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України. Окрім того, Комісія внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919», – ідеться в повідомленні.
У цілому 21 липня відбулося голосування в 199 одномандатних округах із загалом 225. Депутати від 26 округів, розташованих на окупованих територіях (у Криму та в частині Донбасу), будуть обрані після звільнення цих територій.
До 5 серпня ЦВК має оголосити офіційні результати виборів.
Кандидат від партії «Європейська солідарність» Михайло Бондар залишився переможцем на окрузі №119 у Львівській області після перерахунку голосів, повідомили депутат Верховної Ради VIII скликання Микола Княжицький та голова Верховної Ради Андрій Парубій.
«Перерахунок при спостерігачах засвідчив відповідність попереднім результатам», – написав Княжицький у мережі Facebook.
«Сьогодні на світанку окружна комісія 119-го виборчого округу завершила перерахунок голосів на 6 дільницях. І щойно ОВК підтвердила перемогу Михайла Бондаря. Попри всі намагання опонентів вкрасти перемогу, правда перемогла!» – написав Парубій, який проходить до наступного скликання Верховної Ради за списком партії «Європейська солідарність».
Як повідомляє сайт Центрвиборчкому, за Бондаря проголосували 15,57% виборців, за його найближчого суперника на виборах – кандидата від партії «Слуга народу» Ореста Кавецького – 15,39% осіб. У голосах виборців різниця склала 140 на користь Бондаря.
Позачергові вибори до парламенту України відбулися 21 липня. До 5 серпня ЦВК має оголосити результати виборів.
Центральна виборча комісія повідомила, що перебирає на себе повноваження окружної виборчої комісії 50-го округу (в Донецькій області) через нібито не виконання місцевою ОВК своїх повноважень. Такі підсумки вечірнього засідання ЦВК 2 серпня.
Як йдеться в заяві ЦВК, 1 серпня вона зобов’язала окружну виборчу комісію надати уточнені протоколи та іншу виборчу документацію не пізніше 12 години 2 серпня. Цього, згідно з заявою Центрвиборчкому, не сталося.
Крім того, як стверджує ЦВК, згідно з рішенням суду про примирення сторін за позовом кандидата-самовисуванця Анатолія Чорного, місцева комісія повинна була повторно підрахувати голоси на 11 дільницях.
«Комісія констатувала, що за таких умов невиконання вказаною комісією рішення ЦВК, а також вказаних судових рішень у визначений строк може фактично призвести до невстановлення нею підсумків голосування в ОВО № 50, а отже, унеможливить встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в цьому окрузі», – йдеться в повідомленні.
Відтак ЦВК заявила про те, що бере на себе виконання обов’язків місцевої окружної виборчої комісії через «бездіяльність ОВК ОВО № 50».
ЦВК уповноважила заступника голови Євгена Радченка, члена комісії Леонтія Шипілова та працівників секретаріату отримати від ОВК виборчу документацію.
1 серпня голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що ситуація на 50-му виборчому окрузі «майже переходить за межі правового поля».
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На цьому окрузі в Донецькій області, за поточними даними ЦВК, перемагає самовисуванець Андрій Аксьонов. На другому місці – кандидатка від «Слуги народу» Тетяна Романцова.
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та детективи місцевої поліції повідомили про підозру п’ятьом членам дільничної виборчої комісії у селі Суха на Закарпатті, повідомляє прокуратура області.
За повідомленням, йдеться про ДВК округу №69, члени якої, за версією слідства, незаконно видали бюлетені на імена виборців, які в цей час перебували за кордоном.
«Було видано понад 90 бюлетенів особам, які не мали право на їх отримання на імена осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної ради України перебували за кордоном. Дії підозрюваних кваліфіковані за частиною 2 статті 158-1 Кримінального кодексу України, тобто надання виборчих бюлетенів особам, які не мають право їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії, за попередньою змовою групою осіб», – йдеться в заяві прокуратури Закарпатської області.
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Зараз, за даними прокуратури, триває слідство.
На окрузі №69, за результатами підрахунку всіх бюлетенів, переміг Віктор Балога, який балотувався від партії «Єдиний центр». Друге місце посів кандидат від «Слуги народу» Едгар Токар.
Балога вже обирався до Верховної Ради сьомого скликання від цього округу і був народним депутатом з 2012 по 2014 рік. Ще раніше він обирався до парламенту четвертого скликання за 71-м округом – з 2002 по 2005 рік.
27 липня Центральна виборча комісія скасувала перерахунок голос на окрузі №69.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня. До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) і «Голос» (5,82%).
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Центральна виборча комісія 2 сперпня на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування встановила результати позачергових виборів народних депутатів 21 липня в семи одномандатних виборчих округах.
«Таким чином, станом на 2 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів України», – вказала прес-служба ЦВК.
Центрвиборчком прийняв протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» з округу №198.
Загалом на позачергових виборах народних депутатів України у мажоритарних округах громадяни обирали 199 депутатів. 26 депутатів із округів на окупованих територіях під час голосування 21 липня не обиралися.
Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Сьогодні Львівський апеляційний адміністративний ухвалив рішення про те, що на шести дільницях 119-го округу (районний центр Броди) провести перерахунок голосів виборців. Згідно з даними окружних виборчих комісій, на цьому окрузі переміг кандидат у народні депутати, чинний парламентар від «Європейської солідарності» Михайло Бондар. На 140 голосів йому поступився кандидат від партії «Слуга народу» Оресь Кавецький.
Відтак судді Львівського апеляційного адміністративного суду залишили без змін рішення Львівського окружного адміністративного суду від 28 липня 2019 року.
Михайло Бондар звернувся з апеляцією на рішення суду першої інстанції з вимогою скасувати рішення про перерахунок голосів на шести дільницях.
Тим часом представники партії «Слуга народу» – Орест Кавецький і від громадської організації «Слуга народу України» Віталій Кравчук вимагали, щоб апеляційний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів на 40 дільничних виборчих комісіях.
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Орест Кавецький, кандидат від партії «Слуга народу», – засновник підприємства «Ламар груп». Його батько Юрій Кавецький має спільний бізнес із братом народного депутата від «Опозиційного блоку «За життя» Тараса Козака, власника кількох медіахолдингів.
Кандидат у народні депутати Михайло Бондар наголосив, що не боїться перерахунку голосів на 6 дільницях, але наполягає на тому, що підстав для цього немає.
«У день виборів і на другий день не було ніяких скарг від ДВК про порушення виборів. 23 липня вже з’явились скарги від опонентів, написані під копірку, без доказової бази. Рішення судів сумнівні. Немає верховенства права в Україні. Ані спостерігачі, ані представники громадської мережі «Опора», представники кандидатів не виявили порушень на ОВК № 119. Рішення судів – це фактично висловлення недовіри членам ДВК», – каже Михайло Бондар.
За словами голови ОВК № 119, жодних фальсифікацій у день голосування і під час підрахунку голосів не було.
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«Вже завтра ОВК може зібрати комісії і перерахувати голоси на 6 дільницях. Чекаємо на копію рішення апеляційного суду», – каже голова ОВК № 119 Віктор Лаврін.
Кандидат від партії «Слуга народу» Орест Кавецький і його адвокати не прийшли на оголошення судового рішення.
Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Центральна виборча комісія протягом дня 1 серпня визнала такими, що перемогли на виборах у своїх округах, 19 кандидатів у народні депутати.
Під час засідання вдень ЦВК на основі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій визнала переможцями на мажоритарних округах кандидата від «Слуги народу» Сергія Штепу (77-й одномандатний округ) та самовисуванця Сергія Мінька (80-й округ).
На наступному засіданні комісія розглянула протоколи ще 17 окружних виборчих комісій і встановила, що парламентські вибори на своїх округах виграли:
Таким чином, ЦВК визначила вже 153 переможці на одномандатних округах. У засіданні комісії оголосили перерву до 2 серпня.
Раніше 1 серпня голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що комісія сподівається офіційно оголосити остаточні результати парламентських виборів до 5 серпня.
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Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
У Центральній виборчій комісії сподіваються оголосити остаточні офіційні результати парламентських виборів до 5 серпня, заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.
«Очікуємо, що результати з розгляду апеляційних скарг завершаться протягом наступних двох-трьох днів, що дасть можливість комісії підбити підсумки голосування, оскільки встановлений законодавством термін спливає 5 серпня», – сказала Сліпачук 1 серпня в Києві.
Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Розгляд судових позовів у кількох одномандатних округах може вплинути на результати голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук 1 серпня в Києві.
За її словами, 13 позовів «перебувають у провадженні». Голова ЦВК назвала шість проблемних округів – №50, №69, №105, №119, №198, №210.
«Складна ситуація в 50-му окрузі, тому що баталія між кандидатами на перше місце майже переходить за межі правового поля. ЦВК зараз дуже ретельно її контролює. Ця окружна виборча комісія отримала додатковий час для підбиття підсумків голосування і внесення уточнень», – розповіла Сліпачук.
За словами голови ЦВК, у разі, якщо через судові провадження на одномандатному виборчому окрузі не буде підбито підсумки виборів до 5 серпня, то на цьому окрузі підрахунок голосів триватиме.
Голова ЦВК повідомила, що загалом після дня голосування 21 липня було подано 74 позови в 23 одномандатних виборчих округах, із них 42 було відмовлено, п’ять залишили без розгляду, 14 задоволено.
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Центральна виборча комісія визнала обраними 134 народних депутатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.
Зокрема, 31 липня ЦВК визнала обраними 50 «мажоритарників»:
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Серед наймолодших виборців України (віком 18 до 29 років) партія «Слуга народу» має підтримку 58,8% учасників голосування 21 липня. Про це свідчать деталізовані дані Національного екзит-полу на позачергових виборах до Верховної Ради, які оприлюднили 30 липня на пресконференції в Києві.
Також у наймолодшій віковій групі «Голосу» віддали перевагу 9,4% виборців, «Європейській солідарності» – 7%, а «Партії Шарія» – 6,8%. «Опозиційна платформа – За життя» і «Батьківщина» в цій віковій групі не долають 5-відсоткового бар’єра.
Аналогічна послідовність у партій також за підсумками голосування виборців віком 30–39 років.
У групі виборців 40–49 років, як і в усіх інших, лідирує «Слуга народу» (48,4%), далі йдуть «Європейська солідарність» (11,2%), «ОПЗЖ» (7,5%), «Голос» (7,2%) і «Батьківщина» (5,2%).
Виборці 50–59 років поміняли місцями «ОПЗЖ» (11,6%) і «Європейську солідарність» (9,1%), а також «Батьківщину» (7,9%) та «Голос» (6,4%).
Серед виборців, старших за 60 років, за «ОПЗЖ» проголосували 20,1%. «Батьківщина» і «Європейська солідарність» у цій віковій групі набирають 11,6% і 8,6% відповідно, а «Голос» не подолав прохідного бар'єра.
На виборах до Верховної Ради 21 липня Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова провели Національний екзит-пол.
За його даними, до парламенту проходять партії «Слуга народу» (44,2% голосів), «ОПЗЖ» – 11,4%, «Євросолідарність» – 8,8%, «Батьківщина» – 7,4%, «Голос» – 6,5%.
Згідно з результатами опрацювання Центральною виборчою комісією 100% електронних протоколів, до Верховної Ради дев’ятого скликання проходять партії «Слуга народу» (43,16% голосів виборців), «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05%, ВО «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,1% і «Голос» – 5,82%.
Центральна виборча комісія України визнала обраними перших 35 народних депутатів.
Згідно з повідомленням, народними депутатами визнали переможців виборів у 35 одномандатних округах:
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Житомирський окружний адміністративний суд зобов’язав перерахувати голоси на дострокових парламентських виборах в 64 окрузі, де переміг чинний народний депутат, член фракції партії «Блок Петра Порошенка» Володимир Арешонков.
Суд задовольнив позов довіреної особи кандидата від партії «Слуга народу» В’ячеслава Сігачова.
Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, самовисуванець Володимир Арешонков отримав 27,63%, В’ячеслав Сігачов – 26,83%. Третє місце посів народний депутат від «Народного фронту», самовисуванець Сергій Пашинський (18,04%).
Дострокові парламентські вибори відбулися 21 липня. Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
Суд у Дніпрі відмовив у задоволенні позовної заяви кандидатові в народні депутати по 37-му виборчому округу (Кривий Ріг) Ігорю Фартушному, який домагався перерахунку голосів на окрузі «через численні порушення». Відповідне рішення у ніч на 27 липня ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.
Як повідомив у коментарі Радіо Свобода Ігор Фартушний, подання до суду було ініційоване задля того, щоб привернути увагу до виборчих проблем на окрузі, зокрема, застосування «сірих» технологій, пов’язаних з кандидатами-«клонами».
«Наша мета була – не довести, що у Фартушного чи когось іншого більше голосів, а надати розголосу тій ситуації, яка склалась на 37-му окрузі в плані маніпуляцій думкою виборців із використанням «клонів», з використанням однофамільців, низки «брудних» технологій. Судовим процесом ми привернули увагу громадськості, щоб сказати «ні» використанню таких технологій у подальшому. Мені кажуть: це ж не заборонено законом – використання «клонів». Так, але є якість моральні поняття – чесність», – сказав Ігор Фартушний.
Він також підтвердив, що через порушення під час виборів на 37-му окрузі поліція відкрила кримінальне провадження.
26 липня у Кривому Розі в окружній виборчій комісії №37 поліція здійснила слідчі дії – вивчала комп’ютери і виборчу документацію ОВК у рамках розслідування кримінального провадження, яке відкрили за статтею 158 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів).
У громадянській мережі «Опора» повідомили, що поліція Кривого Рогу відкрила справу за фактами, виявленими спостерігачами «Опори», – публікації недостовірної інформації про кандидатів на плакатах, розміщених на виборчих дільницях.
За даними «Опори», у день голосування на плакатах з інформацією про кандидатів виявилась невідповідність даних даним на сайті ЦВК. Так, було зазначено, що кандидат Микола Фартушний є висуванцем партії «Слуга народу», хоча насправді він був самовисуванцем. Поряд із недостовірними плакатами були плакати справжнього висуванця партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного.
За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – єдиний на Дніпропетровщині із 17 представників «Слуги народу» – мажоритарників, який програв вибори (33%). Попереду – самовисуванець Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів.
Центральна виборча комісія звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції у зв’язку з порушеннями в фінансових звітах партій «Соціальна справедливість», «Громадянська позиція», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та «Партія Шарія» – про це йдеться в повідомленні ЦВК 26 липня.
Згідно з ним, ЦВК передала НАЗК матеріали здійснених аналізів проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів цих партій.
«Рішення прийнято у зв’язку з тим, що під час здійснення аналізу вказаних проміжних фінансових звітів, затверджених постановою ЦВК від 18 липня 2019 року №1745, Комісією було виявлено низку порушень вимог виборчого закону», – йдеться в повідомленні.
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Водночас у комісії не уточнюють, про які саме порушення йдеться.
Жодна з партій, про які повідомляє ЦВК, не коментувала публічно цю заяву.
Партії «Соціальна справедливість», «Громадянська позиція», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» та «Партія Шарія» не подолали п’ятивідсотковий бар’єр за результатами виборів до Верховної Ради 21 липня. Водночас «Партія Шарія», заснована блогером Анатолієм Шарієм, отримає державне фінансування в розмірі 12,2 мільйона гривень через те, що набрала майже 2,5 відсотків голосів.
У Кривому Розі у приміщенні окружної виборчої комісії №37 поліція здійснює слідчі дії – вивчає комп’ютери і виборчу документацію ОВК. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Криворізькому відділенні поліції.
За даними поліції, слідчі дії тривають у рамках розслідування кримінального провадження, яке відкрили за статтею 158 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів). Поліцейські, за рішенням суду, отримали доступ до комп’ютерів ОВК.
Як стало відомо Радіо Свобода, на місці присутні двоє членів ОВК і юрист.
У громадянській мережі «Опора» повідомили, що поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактами, виявленими спостерігачами «Опори» на 27 виборчому окрузі, – щодо публікації недостовірної інформації на плакатах, розміщених на виборчих дільницях.
За даними «Опори», у день голосування на плакатах з інформацією про кандидатів виявилась невідповідність даних тим, що розміщені на сайті ЦВК. Так, було зазначено, що кандидат Микола Фартушний є висуванцем партії «Слуга народу», хоча насправді він був самовисуванцем. Поряд із недостовірними плакатами були плакати справжнього висуванця партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного.
Водночас кандидат у народні депутати по цьому округу, висуванець партії «Слуга народу» Ігор Фартушний, який посів друге місце за офіційними підсумками виборів, повідомив Радіо Свобода, що через суд вимагає перерахунку голосів на окрузі.
За його словами, подання 26 липня розпочав розглядати Окружний адміністративний суд в Дніпрі, однак зараз у судовому засіданні оголошена перерва.
За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – єдиний на Дніпропетровщині із 17 представників «Слуги народу»-мажоритарників, який програв вибори (33%). Попереду – самовисуванець Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів.
90 878 виборців проголосували за кандидатів-двійників на позачергових парламентських виборах в Україні 21 липня, повідомляє Комітет виборців.
За повідомленням, у середньому в залежності від округу особи, які мають однакові прізвища із більш відомими кандидатами, отримували від 0,06% до 5% голосів виборців.
«У деяких округах кандидати-двійники відбирали голоси відразу у кількох претендентів на перемогу. Так, у Запорізькій області в ОВО №78 переміг кандидат Пономарьов Олександр Сергійович («Опозиційна платформа – За життя»), який отримав 36,84%. При цьому його кандидат-двійник Пономарьов Олександр Іванович (самовисування) отримав 4,79% або 3580 голосів. На другому місці в цьому окрузі розмістився кандидат від «Слуги народу» Боговін Віталій Вікторович («Слуга народу») із результатом 32,43%. При цьому його кандидат-двійник Боговін Василь Іванович (самовисування) отримав 5,17% або 3 860 виборців», – заявляють у КВУ.
У низці округів високий результат кандидатів-двійників прямо вплинув на переможця виборців, кажуть в організації. Зокрема, на Луганщині в ОВО №106 один із кандидатів програв вибори через двійника. Так, за результатами виборів друге місце в окрузі зайняв кандидат Фурман Юрій Анатолійович, якого підтримали 19,37% громадян. При цьому різниця між першим і другим місцем склала лише 2,12%. Це менше, ніж кількість голосів, відданих за його кандидата-клона – Фурмана Андрія Леонідовича, якого підтримали 3,44% або 1 622 виборці, вказують у КВУ.
«Технологія клонів показала свою дієвість на цих виборах. У результаті її використання десятки тисяч українських виборців помилилися при заповненні бюлетенів і проголосували за клонів, а не справжніх кандидатів. В умовах короткої виборчої кампанії ця технологія стала однією з найефективніших, оскільки в кандидатів не було достатньо часу, щоб ефективно донести до громадян інформацію про своїх двійників», – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.
Раніше КВУ повідомляв, що на виборах до Верховної Ради балотувався 161 кандидат-двійник, що висувався в 48 округах.
Центральна виборча комісія України опрацювала вже 100% протоколів на дострокових парламентських виборах.
До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) і «Голос» (5,82%).
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на дострокових парламентських виборах.
До Верховної Ради проходять п’ять партій: «Слуга народу» (43,16%), «Опозиційна платформа – За життя» (13,05%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність» (8,10%) та «Голос» (5,82%).
Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, ЄС – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.
Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.
Центральна виборча комісія України опрацювала 99,99% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.
Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,16% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,05%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,1%, «Голос» – 5,82%.
Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков одночасно відвідували олігарха Віктора Пінчука ввечері 14 червня. Це зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), йдеться у розслідуванні «Пін-код до влади».
Як помітили журналісти, першим на територію заміського маєтку Віктора Пінчука заїхав кортеж із двох автівок, яким користується очільник МВС. На узбіччі неподалік будинку олігарха їх зустрів позашляховик, який, як правило, за спостереженнями «Схем», супроводжує кортеж Віктора Пінчука.
У супроводі цього авто машини і заїхали на закриту територію.
За дві години після цього до воріт маєтку Пінчука під’їхав Mercedes, яким, за даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, користується прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
О 23:00 автомобіль охорони Арсена Авакова залишив територію заміського маєтку Пінчука. Їх провело авто охорони Віктора Пінчука, яке згодом повернулось.
Mercedes, яким користується сам міністр, поїхав звідси через чотири години після прибуття.
«Автівки українських високопосадовців мають номерні знаки прикриття, тому, аби довести, що це саме Гройсман відвідував Пінчука, журналістська група дочекалась Mercedes, яким користується прем’єр-міністр, щоб провести його додому» – йдеться у розслідуванні.
О 23:37 згаданий автомобіль виїхав з території маєтку Пінчука і на великій швидкості поїхав у бік Києва, а там взяв напрямок до Печерського району міста.
Пізніше журналістів, схоже, помічає охорона прем’єра: Mercedes зупинився і чекав, поки група проїде вперед.
А вже на під'їзді до повороту у комплекс «Новопечерські липки», де мешкає прем’єр, цей Mercedes не повернув і проїхав повз.
За півгодини журналісти помітили там авто супроводу кортежу Гройсмана.
Вже за день після неафішованого візиту до маєтку Віктора Пінчука Володимир Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха. А пізніше на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відеоролик, де експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує Пінчук, схвалює дії Гройсмана як прем’єр-міністра.
«Схеми» звернулись до голови уряду та міністра внутрішніх справ з проханням пояснити вечірній тривалий візит до заміського маєтку олігарха Пінчука.
Відповідь вони поки не надали.
Також журналісти відправили запит Вікторові Пінчуку із запитаннями, як він пояснює візити українських політиків до заміського маєтку, в якому він мешкає, і чи вдалось про щось домовитися. Редакція чекає на відповідь.
«Будь-якому олігарху України від влади завжди потрібно тільки одне: щоб у нього все було добре, щоб він не став об'єктом на розрив. І щоб його фінансові і економічні інтереси не чіпала нова влада, – пояснює журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. – Таким чином, Пінчук проіснував з моменту свого злету при його тесті Леонідові Кучмі, він дуже добре працював при Ющенкові, при Януковичі і при Порошенку».
«Він із такого олігарха, який має вплив на політику, перетворився на великого бізнесмена, який, тим не менше, має певний вплив на політику, але не з тим, щоб примножувати свої бізнеси, а з тим, щоб його ефективно захищати», – додав аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.
Раніше «Схеми» також зафіксували непублічні зустрічі лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко з Віктором Пінчуком.
Віктор Пінчук – один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні цього року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярди доларів.
Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми за каденції якого, за спостереженнями, і була створена олігархічна система. Олігарх володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.
Кандидат у народні депутати України від партії «Слуга народу» Ігор Фартушний, який посів друге місце за підсумками виборів у №37 окрузі (Кривий Ріг), подав до суду. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам кандидат.
За його словами, у Дніпропетровському окружному адмінсуді він домагається перерахунку голосів на своєму окрузі.
Як зазначив кандидат, з одного боку, у період передвиборних перегонів на окрузі були зареєстровані кандидати-«клони». Також, як він зазначив, мали місце порушення у ході голосування, підрахунку голосів і транспортування бюлетенів.
«Є розбіжності в даних протоколів і на сайті ЦВК, були порушення під час голосування, порушення під час транспортування документації. ЦВК повернула на уточнення частину протоколів. У суді ми ставимо питання про перерахунок голосів. Якщо перерахунок підтвердить, що були порушення, то вимагатимемо перевиборів», – сказав Ігор Фартушний.
За підсумками голосування, оприлюдненими ЦВК, Ігор Фартушний – єдиний на Дніпропетровщині зі 17 представників «Слуги народу» – мажоритарників, який програв вибори (33%). Попереду – самовисуванець Дмитро Шпенов (34,7%). Різниця між кандидатами складає 1 208 голосів.
Водночас на 25-му виборчому окрузі (Дніпро) через скаргу довіреної особи кандидата у депутати Загіда Краснова, який також програв вибори, окружком визнав недійсними результати голосування на одній зі спецдільниць – у лікарні №21 – і постановив перерахувати голоси.
Як повідомили в регіональному представництві Громадянської мережі «Опора», скарга стосувалась дій ДВК – «члени комісії вносили зміни до списку виборців у день голосування без рішення суду (63 особи)».
На 25-му виборчому окрузі, за даними ЦВК, найбільше голосів набрав висуванець партії «Слуга народу», блогер Максим Бужанський (28,21%). Самовисуванець Загід Краснов – на третьому місці (14,67%).
Центральна виборча комісія України опрацювала 99,94% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.
Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,16% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,04%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10%, «Голос» – 5,82%.
Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
Центральна виборча комісія України опрацювала 99,85% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.
Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,17% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,03%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,1%, «Голос» – 5,82%.
Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
Читайте також: Повний тріумф. Скільки мандатів отримує «Слуга народу» за «мажоритаркою» – інфографіка
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
Центральна виборча комісія України опрацювала майже 99,48% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.
Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,18% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,01%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,11%, «Голос» – 5,83%.
Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
Читайте також: Повний тріумф. Скільки мандатів отримує «Слуга народу» за «мажоритаркою» – інфографіка
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
Центральна виборча комісія України опрацювала майже 99% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.
Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,14% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,02%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,12%, «Голос» – 5,84%.
Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.
Читайте також: Повний тріумф. Скільки мандатів отримує «Слуга народу» за «мажоритаркою» – інфографіка
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
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