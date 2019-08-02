ЦВК станом на 2 серпня визнала обраними 160 нардепів-мажоритарників

Центральна виборча комісія 2 сперпня на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування встановила результати позачергових виборів народних депутатів 21 липня в семи одномандатних виборчих округах.



«Таким чином, станом на 2 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 160 народних депутатів України», – вказала прес-служба ЦВК.



Центрвиборчком прийняв протоколи ОВК про підсумки голосування з поміткою «Уточнений» з округу №198.



Загалом на позачергових виборах народних депутатів України у мажоритарних округах громадяни обирали 199 депутатів. 26 депутатів із округів на окупованих територіях під час голосування 21 липня не обиралися.

Позачергові парламентські вибори відбулися 21 липня. За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,2%.

Враховуючи результати виборів в одномандатних округах, «Слуга народу» отримує 254 місця у новому парламенті, «Опозиційна платформа» – 43, «Батьківщина» – 26, «ЄС» – 25, «Голос» – 20, інші партії – 10. Ще 46 депутатських мандатів здобули самовисуванці.

Новий склад Верховної Ради має зібратися на перше засідання протягом 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційній пресі.