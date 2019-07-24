Опитування: у Чехії найпрестижнішою вважають професію лікаря, найменш шанованою – депутата

Професія лікаря вже кілька років поспіль у рейтингу професій займає в чехів перше місце. На це вказують результати останнього опитування, яке провів Центр з вивчення громадської думки Чехії.

Другу сходинку за результатами опитування зайняли вчені, на третьому місці – медичні сестри, при чому ці показники не міняються вже кілька років поспіль, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Із пошаною ставляться чехи також до професії викладачів вишів і вчителів, за ними йдуть судді, проектанти, приватні землероби і поліцейські.

Десятку найпрестижніших професій замикає програміст, однак у порівнянні з 2016 роком ця професія опустилася з восьмого на 10 місце. Зате на сходинку вище – з 19 на 18 місце піднялись будівельник і банківський працівник.

Найменшу повагу і відповідно – останню сходинку серед усього 26 професій – зайняли депутати, яких випередили прибиральниці і священники.

Як свідчать дані опитування, люди з освітою особливо високо оцінюють робітничі професії.

Опитування проводилося від 8 до 17 червня 2019 року, всього було опитано 1024 особи віком від 15 років.