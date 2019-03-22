МЗС Чехії викликало посла Росії через скандал із житлом російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Чехії викликало на переговори посла Росії через ситуацію, що склалася з житлом російських дипломатів у Празі.

Як йдеться в заяві міністерства, оприлюдненій 21 березня, Олександра Змеєвського викликали, щоб «привернути увагу… до серйозних проблем із деякою нерухомістю, яку використовує посольство Росії».

На початку березня чеські ЗМІ повідомили, що житло російських дипломатів у престижному районі Праги здають іншим людям за готівку на незрозумілих умовах.

Читайте також: Росія в Чехії здає в оренду сотні квартир, які їй не належать

20 березня Міністерство закордонних справ Росії заявляло, що викликало посла Чехії в Москві через ситуацію з житлом російських дипломатів, яку в МЗС Росії назвали «нагнітанням нездорової атмосфери».

Москва закликала Чехію «проявляти стриманість і зосередитися на виробленні збалансованих рішень в рамках переговорного процесу».