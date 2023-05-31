Перейменування однієї з вулиць Києва на честь «Да Вінчі». Кличко обіцяє винести це питання на голосування

Міський голова Києва Віталій Кличко обіцяє винести пропозицію щодо перейменування однієї з вулиць у Києві на честь Дмитра Коцюбайла на електронне рейтингове голосування Київради. Так Кличко відповів на петицію від української акторки Ади Роговцевої.

Авторка петиції запропонувала вулицю Німанську, що розташована в Печерському районі Києва, перейменувати на честь загиблого військового Дмитра Коцюбайла.

«Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України», – йдеться у петиції.

Герой України Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло був добровольцем «Правого сектору», брав участь у бойових діях з 2014 року. У березні 2016-го став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», згодом переформатованої в батальйон. Про його загибель під Бахмутом стало відомо 7 березня.