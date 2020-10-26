Уряд призначив для ДАБІ тимчасову керівницю

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок призначив Ірину Король тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Про це на у фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Ірина Король обіймала посаду заступника директора департаменту та начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ. До сьогоднішнього призначення т.в.о. голови ДАБІ був Богдан Федоренко.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що до кінця жовтня буде завершено реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції.

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У березні уряд вирішив ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) і створити натомість Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).

Основними завданнями нової структури визначили надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі або анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію добудованих об’єктів.

Також в рамках реформи було створено Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання в містобудуванні.