Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
26 жовтня 2020, Київ 14:42
Новини | Події

Уряд призначив для ДАБІ тимчасову керівницю

Навесні уряд повідомив про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції і створення нових органів, які мають покласти край корупції в галузі

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок призначив Ірину Король тимчасовою виконувачкою обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Про це на у фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Ірина Король обіймала посаду заступника директора департаменту та начальника відділу методології та нагляду за видачею дозволів на виконання будівельних робіт департаменту дозвільних процедур ДАБІ. До сьогоднішнього призначення т.в.о. голови ДАБІ був Богдан Федоренко.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що до кінця жовтня буде завершено реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Читайте також: Нова Держінспекція містобудування. Чи поменшає корупції в будівельній галузі після реформи?

У березні уряд вирішив ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) і створити натомість Державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).

Основними завданнями нової структури визначили надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі або анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт, прийняття в експлуатацію добудованих об’єктів.

Також в рамках реформи було створено Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання в містобудуванні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG