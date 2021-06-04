Перші 20 осіб перебувають в процесі виселення з держдач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці – секретар РНБО

У Конча-Заспі та Пущі-Водиці розпочався процес виселення осіб, які мешкають на державних дачах, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу у п’ятницю.
«Стосовно виконання протокольного рішення від 14 травня 2021 року про необхідність урегулювання питання використання об’єктів державної власності. Йшлося саме про Конча-Заспу, про Пущу-Водицю. На сьогодні ми отримали перший звіт із цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб наразі перебувають у процедурі виселення», – сказав Данілов.
За його словами, в процесі виселення перебуває ексгенпрокурор Святослав Піскун, ексміністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, колишній міністр юстиції Олександр Лавринович, колишній міністр освіти і науки Дмитро Табачник і його колишній заступник Віктор Івченко, колишній віцепрем’єр-міністр Іван Васюник, ексміністр вугільної промисловості України Віктор Тополов, колишній віцепрем’єр-міністр Володимир Семиноженко. У списку також прізвища Олени Панасюк, Людмили Зубко, Ольги Матвієнко, Сергія Юрчика, Лідії Гаврилюк, Валерія Черепа, Юрія Гайсинського, Миколи Петренка, Давида Макар’яна і Бориса Макар’яна, Іллі Папіша та Олександра Ільїна.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають.
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