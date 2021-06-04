Перші 20 осіб перебувають в процесі виселення з держдач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці – секретар РНБО

У Конча-Заспі та Пущі-Водиці розпочався процес виселення осіб, які мешкають на державних дачах, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу у п’ятницю.

«Стосовно виконання протокольного рішення від 14 травня 2021 року про необхідність урегулювання питання використання об’єктів державної власності. Йшлося саме про Конча-Заспу, про Пущу-Водицю. На сьогодні ми отримали перший звіт із цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб наразі перебувають у процедурі виселення», – сказав Данілов.