Зеленський виселить Кучму і Литвина з державних дач? Піскун назвав сусідів у Конча-Заспі

Мешканці державних дач у Конча-Заспі заявляють про свої права, а Партія Порошенка закликає президента Зеленського «жити як Голобородько». Таку реакцію викликав намір РНБО провести аудит земель і резиденцій у Конча-Заспі й Пущі-Водиці.

На державних дачах у Конча-Заспі на однакових підставах із тими, кого президент України Володимир Зеленський обіцяє виселити, також проживають другий президент України Леонід Кучма, колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин та колишній прем’єр-міністр України Володимир Пустовойтенко. Про це Радіо Свобода заявив колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун.

Він наголошує, що оскільки п’ятий президент Петро Порошенко своїм указом скасував перелік держслужбовців, які мають право на отримання дачі у Конча-Заспі, то згадані особи, як і сам Піскун, орендують державне майно не як колишні посадовці, а як фізичні особи. Відтак, на думку екс-генпрокурора, немає юридичних підстав доля розірвання договору оренди укладеного на 49 років на умовах додаткових інвестицій з боку орендаря. Причиною такої ініціативи з боку президента може бути бажання передати дачі у користування людям близьким до нинішньої влади, припускає Піскун.

«Мені дали будівлю – гола, тільки дах – і сказали, що, якщо беру, то потрібна інвестиція. Сказали «коли ви його добудуєте, то будете платити 50 відсотків поки не повернете свої гроші, які ви вклали». Я платив оренду, доглядав майно з метою, що, можливо, колись, коли виставить на приватизацію Фонд держмайна, з яким у мене договір (не з Управлінням держсправами, а з Фондом держмайна), тоді я можу, як перша особа мати намір його придбати.

Я минулого місяця заплатив 100 000 за будинок, а цього вже і платити не хотів. Я написав їм листа, спитав чому вони до мене причепилися, щоб вони надали порядок нарахування орендної плати за користування державним майном. Комунальних ще 17 тисяч. Хто ж це такі гроші може платить за державу? І вони мовчать, зразу злякалися. Зрозуміли, що зараз буде аудит.

Вирішили позбутися таких як я, просто взяли, в односторонньому порядку розірвали договір. Якщо це віддадуть іншій особі за ту саму суму, то чим Піскун гірший за ту особу? Якщо віддадуть за меншу суму – це зловживання владою. А я так зрозумів, що вони просто хочуть своїм хлопцям», – розповідає Святослав Піскун.

Водночас колишній генпрокурор каже, що все ж виїде з державної дачі у Конча-Заспі.

Аудит РНБО

Днями президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають. Про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

За словами Зеленського, землі та державні дачі масово роздавались за часів президентства Порошенка, мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

«Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн», – каже Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50 відсотків та за символічну плату могли там проживати. В подальшому, як висловився Зеленський, планується «велике переселення цих народів».

На заяву Володимира Зеленського відреагував і колишній віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Він заявив, що з 2016 року має право жити на державній дачі у Конча-заспі, оскільки платить чималі гроші за оренду. На підтвердження цього він оприлюднив платіжні доручення за кілька років.

«Я публічна людина, і тому публікую фото будинку і фото платіжних доручень за своє житло - і під час роботи в Уряді, і під час президенства Зеленського. Це не є державною таємницею.

Може для когось це «символічні суми» за оплату житла, для мене – ні», – пише Зубко у фейсбуці.

На слова Володимира Зеленського про те, що перелік посадовців, яким надавалися дачі у Конча-Заспі був скасований саме за попереднього президента відповіли у партії «Європейська солідарність», очолюваній п’ятим президентом України, народним депутатом Петром Порошенком. У відповідній заяві політична сила закликає перераховує майно президента Зеленського та закликає його жити «як Голобородько» і самого виїхати з державної дачі.

«Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти державний бюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції. Яка до того ж ще минулого року під переїзд Зеленського була відремонтована коштами державного бюджету».

Крім того «Європейська солідарність» не оминула нагадати, що Петро Порошенко не жив на державній дачі. Водночас, в партії заявляють, що підтримують наміри РНБО з’ясувати, хто й на яких підставах користується на державними дачами у в Конча-Заспі.