Росія: число загиблих через вибух на АЗС у Махачкалі зросло до 30

Кількість жертв пожежі й вибуху в автосервісі та на автозаправній станції біля Махачкали, столиці російського регіону Дагестан, зросла до 30.

Вранці 15 серпня рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих при розборі завалів. 75 людей поранені, повідомило Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії. Серед загиблих – щонайменше троє дітей.

Голова Дагестану Сергій Меліков оголосив 15 серпня днем жалоби за загиблими. На місці триває розбір конструкцій.

За версією слідства, 14 серпня близько десятої години вечора у будівлі автосервісу при технічному обслуговуванні автомобілів сталася пожежа, вогонь перекинувся на АЗС, де вибухнула газоповітряна суміш.

Як пише російське державне агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби, на автозаправці вибухнули дві з восьми цистерн із паливом.

Площа пожежі становила 600 квадратних метрів.

Telegram-канал Shot із посиланням на джерело в МНС писав, що через вибухову хвилю паливо накрило людей, які прийшли подивитися на автосервіс, що загорівся, і були від нього в радіусі 50 метрів.

Пожежу вдалося загасити майже через чотири години після вибуху.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки, що призвело до смерті з необережності більше ніж двох осіб. Максимальне покарання цієї статті – до десяти років позбавлення волі.