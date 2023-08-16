У Росії назвали можливу причину вибуху в Дагестані, внаслідок якого загинули 35 людей

Слідчий комітет Росії ввечері 15 серпня заявив, що відомство розглядає низку версій вибуху на АЗС у Махачкалі, в результаті якого загинули 35 людей. Одна з них – порушення зберігання агрохімікатів, зазначили у СК.

Відомство заявило також, що первинний огляд місця події завершено. Раніше оголосили, що за фактом вибуху і пожежі відкрили кримінальну справу за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя чи здоров’я споживачів, що призвело до смерті з необережності двох або більше осіб. Максимальне покарання за цією статтею – до десяти років ув’язнення.

Серед жертв вибуху, що стався 14 серпня, – троє дітей. 80 людей зазнали поранення, з них 11 – у тяжкому стані.

За версією слідства, 14 серпня близько десятої години вечора в будівлі автосервісу при технічному обслуговуванні автомобілів сталося займання, вогонь перекинувся на сусіднє приміщення, в якому могло зберігатися легкозаймисте добрива, внаслідок чого стався вибух. Пожежу площею 600 квадратних метрів вдалося загасити лише через чотири години.