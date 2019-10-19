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19 Жовтень 2019, Київ 14:22
Новини | Міжнародні

Кількість жертв прориву дамби в Красноярському краю Росії зросла

Селище Щетинкіно на півдні Красноярського краю Росії, де стався прорив дамби

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Після прориву дамби в районі селища Щетинкіно на півдні Красноярського краю Росії, за останніми даними, загинули 15 людей. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на рятувальників, ще щонайменше 14 людей постраждали і 13 вважаються зниклими безвісти.

Глибина води, яку утримувала зруйнована дамба, – чотири метри, кажуть рятувальники.

/**/ /**/ /**/ Дамбу прорвало о 6-й ранку за місцевим часом
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Щонайменше 13 людей загинули через прорив дамби у Росії

Прорив на річці Сейба стався о 6-й ранку за місцевим часом. Повідомляється, що водою із зруйнованої дамби золотодобувної копальні знищено два тимчасові гуртожитки, де мешкали робітники.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу статтею про порушення правил безпеки при веденні робіт, що призвело до загибелі людей.

Офіційна причина аварії поки не названа.

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