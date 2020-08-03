Заступник Авакова оприлюднив дані про нападника на бізнес-центр у Києві (трансляція)

Поліція має попередні дані про особу чоловіка, який погрожує підірвати вибухівку в приміщенні бізнес-центру «Леонардо» в центрі Києва, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«За попередньою інформацією, особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н. Судячи з його (сторінок у) соціальних мережах – це психічно неврівноважена особа», – повідомив Геращенко.

Нападник стверджує, що «в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскільки за його ногу причеплений трос, який прив’язаний до детонатора».

«Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введений у дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції повністю взяла на себе СБУ. Поліція допомагає СБУ в охороні громадської безпеки та оточенні території спецоперації», – додав Геращенко.

3 серпня о 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район Києва, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що в нього в рюкзаку бомба, і попросив викликати поліцію.