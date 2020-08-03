У Києві чоловік погрожує вибухом у відділенні банку – МВС

У центрі Києва чоловік погрожує вибухом у відділенні банку, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook.

«3 серпня о 12:00 до поліції зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що в нього в рюкзаку бомба, і попросив викликати поліцію», – написав Геращенко.

За його словами, працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

«Введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім». Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися. Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської», – додав Геращенко.

Захоплення відділення банку відбувається практично через два тижні після подій у Луцьку, коли чоловік захопив автобус із 13 заручниками. Згодом його затримали. За даними МВС, ніхто не постраждав.

У суді підозрюваний Максим Кривош заявив, що «ні про що не шкодує». Його заарештували без права застави на 60 днів.