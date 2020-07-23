Захоплення заручників у Луцьку: суд заарештував підозрюваного на 60 днів

Луцький міськрайонний суд Волинської області заарештував на 60 днів без права застави Максима Кривоша, якого затримали після захоплення пасажирів автобуса в заручники.

Підозрюваного взяли під варту до 18 вересня. Упродовж п’яти днів він може подати апеляцію на рішення суду.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.

22 липня затриманому чоловікові повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У суді підозрюваний Максим Кривош заявив, що «ні про що не шкодує».