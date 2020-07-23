У Полтаві чоловік після погроз підірвати гранату взяв у заручники правоохоронця, у місті – спецоперація

Департамент карного розшуку Нацполіції повідомляє, що підозрюваний у викраденні автомобіля у четвер погрожував підірвати гранату у Полтаві, коли правоохоронці намагалися його затримати. Після переговорів він захопив у заручники працівника поліції.

«Біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції «угонщика», останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. Ситуація ускладнювалась тим, що зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після перемовин, зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким поїхав на наданому, відповідно до його вимог, транспортному засобі, у напрямку виїзду з міста. Наразі триває спецоперація із затримання зловмисника», – йдеться в повідомленні поліції.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.

22 липня затриманому чоловікові повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.