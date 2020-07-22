Офіс генпрокурора: повідомлена підозра громадянину, який захопив заручників у Луцьку

Правоохоронці повідомили підозру громадянину, який захопив заручників у Луцьку, інформує Офіс генерального прокурора.

Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

«У процесі перемовин він кинув у бік правоохоронців гранату, посягаючи на їхні життя. Після затримання у нього вилучено цілий арсенал зброї та вибухівки: автомат «АКС-74У», револьвер, ручні гранати наступальної дії «РГД-5». Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває», – заявили в прокуратурі.

Зранку 21 липня поліція повідомила, що в Луцьку на Театральному майдані чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі він нібито має вибухівку та зброю. Згодом з’ясувалося, що заручників 13.

Близько 22:00 силовики затримали чоловіка, який годинами утримував людей в автобусі. За даними МВС, ніхто не постраждав.