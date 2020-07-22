«Ситуація не є унікальною». Мендель розповіла про те, хто має відповісти за події у Луцьку

Речниця президента Водимира Зеленського Юлія Мендель, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, на кого Офіс Президента покладає відповідальність за події в Луцьку, відповіла, що дана «ситуація не є унікальною і не можна сказати, що винна людина з правоохоронних органів чи певних відомств».

Журналістка Радіо Свобода уточнила, що Максим Кривош, котрий захопив заручників у Луцьку, раніше мав судимість та відбував покарання у місцях позбавлення волі, при цьому, якимсь чином йому вдалося заволодіти зброєю та мати спільника, котрий також мав арсенал зброї. Чи має хтось понести відповідальність за те, що таке взагалі стало можливим, спитала журналістка Радіо Свобода.

У відповідь, Юлія Мендель зазначила, що описана ситуація не є «винятково-українською»

«Якщо зробити огляд іноземних медіа про те, що відбувається у світі, то насправді зараз у кожній країні є абсолютно аналогічні ситуації . На жаль, вони трапляються, на жаль не завжди вони вирішують з таким позитивним результатом як у нас вирішилося. Це цілий комплекс питань. Ми говоримо і про соцмережі і про.. ви говорите арсенал зброї. В Україні зараз насправді мільйони одиниць нелегальної зброї це все комплексні рішення які потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Ці питання є в огляді і президента України і розуміння того як взагалі функціонує», – ​ заявила Мендель в ефірі програми Свобода LIVE і додала що ситуацію, яку описала журналістка не є унікальною.

Близько пів на десяту ранку 21 липня, у Луцьку, в центрі міста, на Театральному майдані, озброєний невідомий взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса Берестечко-Краснилівка. Нападник сам повідомив поліції про захоплення і заявив, що у нього є автоматична зброя та гранати.

Президент України Володимир Зеленський виконав одну з вимог зловмисника. Він записав коротке відео, в якому російською мовою закликав дивитися фільм «Земляни». Невдовзі після цього Кривош здався правоохоронцям.