На найближчому засіданні Ставки розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон – Данілов

На найближчому засіданні Ставки головнокомандувача розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.



«На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати. Він в іншому місці буде виступати, коли повернеться. Є закони, які треба поважати. На засіданні Ставки, яке буде найближчим часом скликано за дорученням президента, питання – хто, скільки, які відомства давали дозволи – буде на порядку денному. Міністри матимуть звіти на засіданні Ставки», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, йдеться про справедливість.

«Всі мають докладати зусиль для нашої перемоги. Не можеш воювати? Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати? Допомагай, як можеш. Але от отак ганьбити країну – це не дозволено нікому», – додав секретар РНБО.



Водночас Данілов підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на «посилення цих процесів» – умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Стендап-комік Андрій Щегель в інтервʼю заявив, що отримав три повістки, тому втік з України до Туреччини, де живе «в комфортній психологічній обстановці». Він визнав, що виїхав з України тимчасово як артист за дозволом Мінкульту.

Щодо тих чоловіків, які залишилися захищати країну, він сказав, що «це вибір хлопців – гинути». Після засудження його заяв у соцмережах комік вибачився.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.