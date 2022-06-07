«Треба дякувати за те, що є» – секретар РНБО про військову допомогу Україні від партнерів

Україна отримує військову допомогу від партнерів майже щодня, але «нам ніхто нічого не зобов’язаний», заявив в ефірі телемарафону 7 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Що стосується висловлювання про затримку (з постачанням зброї – ред.), треба мати на увазі, що нам ніхто нічого не зобов’язаний. Це допомога, яку ми отримуємо від всіх країн, нам треба дякувати, що вона на сьогоднішній день є. Мені складно уявити, як людині, яка з першого дня жодного разу не був в підвалі, всі перші дні був на горі та спостерігав за тими подіями, які були безпосередньо під Києвом на власні очі. Я не уявляю, щоб ми робили, якщо б у нас на той час не було того, що нам надали – джавеліни, стінгери тощо», – сказав Данілов.

Секретар РНБО додав: «Нам важко, нам складно, але допомога йде кожного дня. Кожного дня літак в повітрі, який доставляє нам зброю».

З початку повномасштабного російського вторгнення західні партнери на чолі з США та Британією надають Україні фінансову та військову допомогу для відбиття агресії РФ.