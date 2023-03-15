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Уряд Данії створить фонд допомоги Україні на мільярд доларів

Майже всі партії парламенту Данії підтримали цю ініціативу. Фото ілюстративне

Данія створить фонд допомоги Україні на мільярд доларів у 2023 році. Таке оголошення уряд зробив після згоди майже всіх партій у парламенті, повідомляє агенція AFP.

«Уряд погодився створити фонд для України із загальним обсягом близько семи мільярдів крон (1 мільярд доларів) у 2023 році», – йдеться в заяві міністерства фінансів, проект підтримали 159 із 179 членів парламенту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данія підтримує Україну. У грудні минулого року уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (понад 40 млн дол США) для закупівлі зброї та обладнання для України. Також Копенгаген надавав Україні гаубиці Caesar.

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