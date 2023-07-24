У Данії перед посольством Іраку спалили Коран

У столиці Данії Копенгагені двоє протестувальників спалили Коран – священну книгу мусульман – перед будівлею посольства Іраку. Обидва вони належать до ультранаціоналістичного угрупування «Данські патріоти». Як передає агенція Reuters, чи висували активісти якісь вимоги до влади Іраку, не повідомляється.

Це вже друга така акція «Данських патріотів» за тиждень. Минулого четверга група активістів також спалила Коран і розтоптала іракський прапор перед будівлею посольства. Тоді міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен назвав спалювання Корану «дурістю і блюзнірством» і засудив націоналістів. Водночас він зазначив, що спалювання релігійної літератури саме по собі не є злочином, відповідно до законодавства Данії.

Але цей інцидент викликав масові протести в Багдаді, де близько тисячі людей зібралися біля посольства Данії, скандуючи релігійні гасла. У місті Басра протестувальники підпалили будівлю данської гуманітарної місії у справах біженців. Президент Іраку Абдель Латіф Рашид виступив із заявою, закликавши міжнародні організації та уряди західних країн «припинити провокації та розпалювання ненависті, незалежно від приводів».