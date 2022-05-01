Данія та Швеція викликають російських послів через порушення повітряного простору

Данія та Швеція викликають послів Росії після того, як російський розвідувальний літак порушив повітряний простір обох країн, повідомили 1 травня їхні уряди.

За словами чиновників, літак увійшов у повітряний простір Данії ввечері 29 квітня на схід від острова Борнхольм, а потім влетів у повітряний простір Швеції.

«Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ», – написав 1 травня міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод у Twitter, посилаючись на «нове порушення Росією повітряного простору Данії».



«Це абсолютно неприйнятно і особливо турбує в нинішній ситуації», – додав він.

Міністерство закордонних справ Швеції також повідомило, що російського посла викличуть у Стокгольм.



«Існують встановлені процедури для такого типу справ. Це стосується, зокрема, виклику представника причетної нації до міністерства закордонних справ»,– йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст заявив шведському громадському радіо, що порушення було «неприйнятним» і «непрофесійним».

У аналогічному інциденті на початку березня чотири російські військові літаки порушили повітряний простір Швеції над Балтійським морем.

Після російського масштабного вторгнення в Україну у Швеції, а також у сусідній Фінляндії почалися дискусії щодо вступу до НАТО.

Росія застерегла ці країни ЄС від такого кроку. Данія вже є членом західного військового альянсу.

Відповідаючи на запитання газети Dagens Nyheter, міністр оборони Швеції сказав, що немає доказів того, що порушення було пов’язане з нинішніми дискусіями щодо вступу країни до НАТО.