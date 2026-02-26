Фредеріксен оголосила дострокові парламентські вибори в Данії

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про дострокові вибори, які мають відбутися 24 березня.

«Сьогодні я попросила Короля оголосити вибори до парламенту», – заявила Фредеріксен.

«Це будуть вирішальні вибори, тому що саме в наступні чотири роки нам, як данцям і як європейцям, доведеться дійсно стати на ноги. Ми повинні визначити наші відносини зі Сполученими Штатами... Ми повинні переозброїтися, щоб забезпечити мир на нашому континенті», – додала прем’єрка Данії.



Вибори мали відбутися не пізніше 31 жовтня. Як пише видання Politico, рішення про перенесення дати, ймовірно, ухвалили через зростання підтримки партії Фредеріксен після погроз президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію.

Трамп обґрунтовував претензії на Гренландію можливою загрозою з боку Китаю та Росії. Союзники по НАТО, відкидаючи можливість передачі острова США, загалом погоджувалися з Трампом, що необхідно зміцнити безпеку в регіоні, щоб Росія не отримала стратегічної переваги.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.



