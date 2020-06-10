Компанія Danone відмовилася від співпраці з російським актором Пореченковим, який стріляв на Донбасі

Французька компанія Danone припиняє рекламну кампанію з участю російського актора Михайла Пореченкова, повідомив у твітері посол України у Франції Олег Шамшур.

«Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар Danone (Франція) Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного!», – повідомив Шамшур.

Раніше посольство України у Франції засудило дії представництва французької компанії Danone Russia через рекламний ролик з російським актором Михайлом Пореченковим, що перебуває в розшуку в Україні у справі про «терористичний акт або погрозу його вчинення».

Оприлюднення рекламного ролика з Пореченковим викликало критику на адресу Danone, хоча у роликах компанії актор був помічений ще 2016 року.

В українському представництві компанії заявили, що їм прикро через ситуацію, що склалась, але вони не можуть «впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема і Росії».

Служба безпеки України в 2015 році оголосила Пореченкова у розшук.

Російського актора підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або погроза його вчинення).

30 жовтня 2014 року російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому підтримуваними Росією силами Донецьку. На сайтах сепаратистів було поширене відео, на якому Пореченков, одягнутий у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета. З ролика не видно, куди цілив цей громадянин Росії, сам він у соцмережах переконував, що «не стріляв у людей». Крім того, Держкіно у 2015 році заборонило показ 69 фільмів із участю російського актора Пореченкова.