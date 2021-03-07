Davis Cup: Україна перемогла Ізраїль

Чоловіча збірна України з тенісу 6 березня перемогла команду Ізраїлю у матчі Першої Світової групи Кубка Девіса (Davis Cup).

У п’ятницю команди здобули по одному очку: Ілля Марченко обіграв Даніеля Цукермана (1:6, 6:3, 6:2), а Сергій Стаховський поступився Едану Лешему (3:6, 6:3, 2:6).

У другий ігровий день Стаховський у парі з Денисом Молчановим програли дуету Даніель Цукерман / Йонатан Ерліх – 4:6, 6:4, 3:6.

Друге очко Україні приніс Марченко, цього разу обігравши Едана Лешема – 6:3, 6:2.

Остаточний рахунок, 3:2 на користь української збірної, встановив Стаховський. Він переміг Ішая Оліеля з рахунком. 6:4, 6:2.

Вісім команд з найвищим рейтингом (станом на 20 вересня 2021 року), які виграють свої матчі на цьому етапі, автоматично ввійдуть до числа учасників кваліфікації Фіналу Кубка Девіса у 2022 році, повідомляє портал BTU.org.ua. Чотири команди з нижчим рейтингом, які також виграють свої матчі в Першій Світовій групі, проведуть додаткову зустріч у листопаді. Дві команди, переможниці цих матчів, також потраплять до списку учасників кваліфікації.