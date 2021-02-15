Після поразки в парних змаганнях ще одна українка покидає AUS Open

Слідом за Еліною Світоліною Відкритий чемпіонат Австралії покидає ще одна українська тенісистка Людмила Кіченок, яка у парі з Оленою Остапенко з Латвії не змогла вийти у чвертьфінал парних змагань.

У матчі третього кола українсько-латвійський дует, посіяний під 13-м номером, поступився американсько-нідерландській парі Мелікар/Схурс (4): 2-6 4-6.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Еліна Світоліна у поєдинку з американкою Джессікою Пеґулу поступилася з рахунком 4:6; 6:3; 3:6, і таким чином не змогла повторити своє найкраще досягнення на Відкритому чемпіонтаі Австралії – вийти у чвертьфінал.