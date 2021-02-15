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15 лютого 2021, Київ 08:36
Новини | Спорт

Теніс: українець Марченко обіграв колишню першу ракетку світу Маррея у фіналі турніру в Італії

Марченку знадобилося два сети для перемоги

Українець Ілля Марченко обіграв колишню першу ракетку світу, британця Енді Маррея у фіналі турніру в італійській Б’єллі.

33-річному українцю знадобилося два сети для перемоги – 6:2, 6:4.

Маррея останніми роками переслідують травми. Після Вімблдону-2017 він пропустив майже рік через травму стегна. У період з жовтня 2018 року до червня 2019-го британець взяв участь лише у двох турнірах. Початок 2020 року Маррей пропустив через травму таза. Цьогоріч він уже перехворів на COVID-19.

Через негаразди 33-річний британець зараз посідає 125 позицію в рейтингу ATP.

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