Теніс: екс-перша ракетка світу Енді Маррей повернеться на корт після складної операції

Екс-перша ракетка світу британець Енді Маррей планує повернутися на корт після складної операції на стегні, яку він переніс 28 січня.

Маррей зіграє у парній сітці лондонського турніру на траві Fever-Tree Championships at Queen's Club. Його партнером буде іспанець Фелісіано Лопес. Турнір почнеться 17 червня – за два тижні до найпрестижнішого турніру серії «Великого шолому» Wimbledon.

Британський тенісист зазначив, що поки не готовий до одиночних виступів, але вже кілька місяців не відчуває болю в нозі. Таким чином Маррей спробує повернутися в тур, повідомляє ВВС.

У січні Енді Маррей на прес-конференції в Мельбурні заявив, що Australian Open може стати його останнім турніром у кар’єрі. Тенісист пояснив, що через проблеми зі стегном він постійно відчуває біль, не лише коли грає, але й коли «вдягає шкарпетки».

Енді Маррей очолював рейтинг найкращих тенісистів світу у 2016 році. У його колекції 45 одиночних титулів і ще 22 фінали: три трофеї «Великих шоломів» (US Open 2012, Wimbledon 2013 і 2016 років), 14 титулів на турнірах серії Masters, титул Підсумкового турніру 2016 року, а також Кубок Девіса-2015 і два золота Олімпійських ігор (2012 і 2016 років).