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Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі наступного тижня

Володимир Зеленський виступить з промовою під час заходу. Фото ілюстративне
Володимир Зеленський виступить з промовою під час заходу. Фото ілюстративне

Понад 60 очільників держав та урядів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, та сотні бізнес-лідерів прибудуть до Швейцарії наступного тижня, щоб обговорити найбільші глобальні виклики, повідомили 9 січня організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зеленський виступить з промовою під час заходу, повідомив президент форуму Борге Бренде. Серед тем порядку денного – війни в Україні та секторі Газа, зміна клімату, перебої в торгівлі в Червоному морі, слабка глобальна економіка, а також дезінформація, що поширюється штучним інтелектом.

Форум відбудеться 15-19 січня.

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