Зеленський відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі наступного тижня

Понад 60 очільників держав та урядів, включно з президентом України Володимиром Зеленським, та сотні бізнес-лідерів прибудуть до Швейцарії наступного тижня, щоб обговорити найбільші глобальні виклики, повідомили 9 січня організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Зеленський виступить з промовою під час заходу, повідомив президент форуму Борге Бренде. Серед тем порядку денного – війни в Україні та секторі Газа, зміна клімату, перебої в торгівлі в Червоному морі, слабка глобальна економіка, а також дезінформація, що поширюється штучним інтелектом.

Форум відбудеться 15-19 січня.