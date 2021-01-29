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29 січня 2021, Київ 23:20
Новини | Політика

Будинку ДБР надано державну охорону – указ

Будівля ДБР розташована на вулиці Симона Петлюри, 15, у Києві

Президент Володими Зеленський підписав указ про надання Державному бюро розслідувань державної охорони.

«Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» постановляю: Визначити важливим державним об’єктом, що підлягає державній охороні, будинок Державного бюро розслідувань та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві», – йдеться в указі.

Здійснювати цю охорону, за указом, має Управління державної охорони України

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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