Будинку ДБР надано державну охорону – указ

Президент Володими Зеленський підписав указ про надання Державному бюро розслідувань державної охорони.

«Відповідно до статті 9 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» постановляю: Визначити важливим державним об’єктом, що підлягає державній охороні, будинок Державного бюро розслідувань та прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15, у місті Києві», – йдеться в указі.

Здійснювати цю охорону, за указом, має Управління державної охорони України

Указ набирає чинності з дня опублікування.