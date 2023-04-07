ДБР повідомило підозру військовому на Одещині через присвоєння чужих бойових доплат

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який, за даними слідчих, вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану.

«У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень. Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого», – повідомила пресслужба ДБР.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.