У Державному бюро розслідувнь повідомили, що провели санкціоновані дії у кількох військових частинах Повітряних сил Збройних сил України і вилучили прилади військового призначення, які будуть повернуті.

«Слідчі Державного бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України. У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що керівництво ДБР ініціювало службове розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників бюро.

«Завдяки резонансу, жвавому обговоренню в суспільстві, розумінню керівництва правоохоронних органів, вдалось досягти консенсусу у вирішенні питання повернення вилучених НВЧ приладів (клістронів) до частин зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України», – прокоментувало комендування Повітряних сил.

Командування Повітряних сил Збройних сил України раніше 2 липня повідомило, що напередодні в одній із військових частин у Хмельницькому (А2860) відбулися обшуки із вилученням окремих приладів військового призначення – клістронів та документацію до них. Військові заявили, що в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836) мали місце такі ж «дзеркальні дії». У ЗСУ вказували, що відсутність клістронів може призвести до «небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави».