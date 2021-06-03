ДБР повідомило про викриття зловживання експосадовцями Міненерговугілля на 1,5 млрд гривень

У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття масштабної схеми безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості газорозподільних систем у користування приватним операторам.

«Встановлено, що 21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості. Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з «обл-, міськгазами» уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном», – мовиться у повідомленні бюро.

Зазначається, що за три роки внаслідок таких дій державі було завдано збитків на суму 1,488 мільярда гривень.

Як повідомили у ДБР, сьогодні одночасно проходять 47 обшуків по всій Україні, зокрема у Міненерго та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також у 37 операторів газорозподільних систем та за місцями проживання колишніх високопосадовців міністерства.

У ДБР заявили, що наразі досудове розслідування триває, проводиться перевірка причетності до схеми службовців Міненерговугілля та керівників операторів газорозподільних систем, а також їх кінцевих бенефіціарів.